Salernitana - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Salernitana sahasında Sassuolo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Salernitana - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Salernitana - Sassuoloa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Salernitana ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNİTANA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Sassuolo maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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SALERNİTANA - SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salernitana

Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek

Sassuolo

Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Lauriente