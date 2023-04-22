Lazio - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Lazio sahasında Torino'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lazio - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Lazio ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Torino maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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LAZIO - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio

Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Vecino, Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni

Torino

V. Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Radonjic, Miranchuk; Sanabria