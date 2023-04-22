Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında zirve yarışındaki Bayern Münih deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi. Bavyera ekibi mücadelede 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı ve maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Almanya Bundesliga'nın 29. hafta karşılaşmasında Mainz sahasında Bayern Münih'le kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Mainz'e galibiyeti getiren golleri Ludovic Ajorque, Leandro Barreiro Martins ve Aaron Martin kaydetti. Bayern Münih'in tek golü ise Sadio Mane'den geldi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 3 maç sonra kaybetti ve 59 puanda kaldı. Mainz ise yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı ve 45 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maçında Mainz deplasmanda Wolfsburg'la karşılaşacak. Bayern Münih ise sahasında Hertha Berlin'i ağırlayacak.