İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Fulham sahasında Leeds United'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve üst üste 2. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Fulham ile Leeds United kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fulham'a galibiyeti getiren golleri Harry Wilson ve Andreas Pereira kaydetti. Leeds'in tek golü ise Joao Palhinha'dan (k.k) geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 2. kez galip gelen Fulham, 45 puana yükseldi. Üst üste 3. kez kaybeden Leeds United ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Fulham deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Leeds ise sahasında Leicester City'i ağırlayacak.