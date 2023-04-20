Juventus'a verilen 15 puanlık ceza kalktı!
İtalya'da Juventus'a sevindiren haber. Torino ekibine daha önce verilen 15 puan silme cezası geçici olarak kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından Juventus 59 puanla 3. sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi potasına girdi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 20.04.2023- 20:00
Juventus'un aldığı 15 puanlık ceza, kulübün itirazları sonrası geçici olarak kaldırıldı.
Juventus'un daha önce silinen 15 puanı geçici olarak iade edildi. Torino ekibi 59 puanla 3. sıraya yükseldi.
Dava, bir ay içinde görülmesi beklenen yeni bir temyiz mahkemesine havale edildi