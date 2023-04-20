Juventus'a verilen 15 puanlık ceza kalktı!

İtalya'da Juventus'a sevindiren haber. Torino ekibine daha önce verilen 15 puan silme cezası geçici olarak kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından Juventus 59 puanla 3. sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi potasına girdi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2023- 20:00