Flamengo Jorge Sampaoli ile imzaladı!
Bir süredir adı Jorge Jesus ile anılan Flamengo yeni hocasını resmen açıkladı. Brezilya ekibi Jorge Sampaoli ile anlaşmaya vardı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 15.04.2023- 10:14
Kulüpten yapılan duyuruda Sevilla ile yollarını ayıran Jorge Sampaoli'nin 31 Aralık 2024'e kadar teknik direktörlük koltuğunda oturacağı ifade edildi.
Bilindiği gibi bir süredir Flamengo kulübü, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için uğraşmış ancak Portekizli teknik adam sezon sonu gelmeden Brezilya ekibine olumlu ya da olumsuz bir cevap vermeyeceğini iletmişti.
Jesus'un durumundaki belirsizliği daha fazla beklemek istemeyen Kırmızı-siyahlı kulüp, Arjantinli teknik adam Sampaoli ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Jorge Jesus için Flamengo defterinin resmen kapanmış olması, Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etti.