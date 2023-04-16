Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 28. haftada Werder Bremen sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Werder Bremen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Werder Bremen - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen - Freiburg maçı 16 Nisan Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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WERDER BREMEN - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen

Pavlenka; Stark, Veljkovic, Friedl; Weiser, Bittencourt, Gross, Stage, Jung; Fullkrug, Ducksch

Freiburg

Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Grifo; Gregoritsch, Holer