Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 28. haftada Union Berlin sahasında Bochum'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Union Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Union Berlin - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - BOCHUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Bochum maçı 16 Nisan Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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UNION BERLIN - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen

Pavlenka; Stark, Veljkovic, Friedl; Weiser, Bittencourt, Gross, Stage, Jung; Fullkrug, Ducksch

Freiburg

Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Grifo; Gregoritsch, Holer