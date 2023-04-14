Spezia 0-3 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Lazio, deplasmanda Spezia'yı 3-0 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 15.04.2023- 00:12
Karşılaşmayı Lazio 3-0 kazanarak net bir galibiyet aldı.
İlk yarıyı Immobile'nin 36. dakikada attığı penaltı golüyle önde tamamlayan Sarri'nin öğrencileri, 52'de Felipe Anderson ile 89'da Marcos Antonio'nun golleriyle üç farklı üstünlükle üç puanı almayı başardı.
Bu sonucun ardından Lazio galibiyet serisini 4 maça çıakrdı ve 61 puana yükselerek maç fazlasıyla lider Napoli'nin 13 puan gerisinde ikinci olarak haftayı tamamladı. Spezia ise 26 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.