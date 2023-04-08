La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Real Madrid - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 28. haftada Real Madrid ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Villarreal maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid

Courtois; Vazquez, Rudiger, Alaba, Nacho; Ceballos, Tchouameni, Camavinga; Asensio, Rodrygo, Vinicius

Villarreal

Reina; Foyth, Albiol, P Torres, Pedraza; Terrats, Parejo, Baena; Chukwueze, Morales, Pino