NWAKAEME ÇILGINA DÖNDÜ

Müsabakanın normal süresine 7 dakikada uzatma ilave edildi. 90+1. dakikasında Al Fayha'da iki değişiklik birden geldi. Mandash ve Nwakaeme oyundan çıktı ve onların yerine Abusabaan ve Al-Abdulmonam oyuna dahil oldu.