Porkekizli dünnya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23. hafta maçında Anthony Nwakaeme'nin takımı Al Fayha ile kozlarını paylaştı. Kritik maç Al Majma'ah Sports City Stadyumu'nda oynandı. Müsabada Nwakaeme çılgına dönerken, Ronaldo ise adeta isyan etti.
Suudi Arabistan'da Anthony Nwakaeme Cristiano Ronaldo kapışmasında kazanan çıkmadı!
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında Anthony Nwakaeme'nin formasını giydiği Al Fayha ile Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona ererken mücadelede dikkat çeken anlar yaşandı. İşte son gelişmeler...
Porkekizli dünnya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23. hafta maçında Anthony Nwakaeme'nin takımı Al Fayha ile kozlarını paylaştı. Kritik maç Al Majma'ah Sports City Stadyumu'nda oynandı. Müsabada Nwakaeme çılgına dönerken, Ronaldo ise adeta isyan etti.
RONALDO ŞOK SİNİRLENDİ
Oynanan müsabaka 0-0'lık skorla sona erdi. Maçın son düdüğüyle birlikte Al Nassr'ın dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, çok sinirlendi. Şampiyonluk yolunda puan kaybeden Al Nassr, lider Al İttihad ile arasındaki farkı 3 puan yaptı.
Öte yandan karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun göstermiş olduğu performans dikkat çekti. İlk 11'de başlayan Portekizli futbolcu, maç boyunca 4 kez şut çekti ve bunlardan sadece bir tanesi isabetli oldu. Öte yandan Ronaldo 0.19 gol beklentisi oranını sergiledi.