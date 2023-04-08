La Liga'nın 28. haftasında Real Sociedad sahasında Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Sociedad - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Real Sociedad - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 28. haftada Real Sociedad ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCİEDAD - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Getafe maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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REAL SOCIEDAD - GETAFE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad

Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Munoz; Mendez, D Silva, Illarramendi, Merino; Oyarzabal, Sorloth

Getafe

Soria; Suarez, Dakonam, Duarte, Alderete, Iglesias; Milla, Maksimovic, El Haddadi; Mayoral, Unal