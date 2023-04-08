Nice - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nice sahasında PSG'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nice - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nice ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nice - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - PSG maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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NICE - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nice

Schmeichel; Mendy, Todibo, Dante, Ndayishimiye, Bard; Rosario, Thuram; Pepe, Moffi, Laborde

PSG

Donnarumma; Danilo, Marquinhos, Bitshiabu; Hakimi, Vitinha, Zaire-Emery, Renato Sanches, Nuno Mendes; Messi, Mbappe