Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Borussia Dortmund sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Borussia Dortmund - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund - Union Berlin maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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BORUSSIA DORTMUND - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund

Kobel; Wolf, Sule, Hummels, Ryerson; Bellingham, Can, Guerreiro; Brandt, Malen, Reus

Union Berlin

Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Juranovic, Laidouni, Khedira, Haberer, Roussillon; Becker, Behrens