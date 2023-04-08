Atalanta - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Atalanta sahasında Bologna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Atalanta - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Atalanta ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Bologna maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 17.30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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ATALANTA - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta

Musso; Palomino, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Hojlund, Zapata

Bologna

Skorupski; Posch, Lucumi, Soumaoro, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow