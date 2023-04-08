Sampdoria - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Sampdoria sahasında Cremonese'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sampdoria - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sampdoria - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Sampdoria ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria - Cremonese maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 17.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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SAMPDORIA - CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sampdoria

Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini

Cremonese

Carnesecchi; Vasquez, Bianchetti, Aiwu; Sernicola, Galdames, Pickel, Meite, Valeri; Dessers, Tsadjout