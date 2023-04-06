Türkiye'deki depremzedeler için hazırlanan Türkiye ve Suriye bayraklarının olduğu pazubendi takmayı reddeden Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, Orkun Kökçü ile yaşadığı gerilim devam ediyor. Milli futbolcumuz Tadic'in elini sıkmamış ve bu olay medyada uzun süre bu olayı konuşmuştu.
Dusan Tadic'ten Orkun Kökçü'ye skandal hareket!
Hollanda Kupası yarı finalinde Feyenoord ile Ajax karşı karşıya geldi ve mücadeleyi Ajax 2-1 kazandı. Ajax'ın oyuncusu Dusan Tadic, milli futbolcumuz Orkun Kökçü'yle gerginlik yaşarken, skandal bir harekette bulundu.
Hollanda Kupası'nda bu ikili dün yine karşı karşıya geldi. Feyenoord ile Ajax arasında oynanan maçta Tadic ve Orkun Kökçü yine birbirine girdi ve maçta gergin anlar yaşandı.
Sabah'ın derlediği habere göre; milli futbolcumuz Orkun Kökçü, maçın durduğu bir anda kenarda orucunu açtı. Tadic, maç içinde orucunu açan milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile dalga geçen skandal bir harekete imza attı.