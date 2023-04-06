İtalya Serie A'nın 28. haftasında Inter ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Fiorentina'da Luca Ranieri, takım arkadaşı Sofyan Amrabat'ın orucunu açması için sakatlık numarası yaptı. İşte detaylar...

Serie A'nın 28. haftasında Inter ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maça damga vuran an ise karşılaşmanın son anlarında yaşandı. Fiorentina'lı Luca Ranieri , Sofyan Amrabat'ın orucunu açması için sakatlık numarası yaparak kendini yere bıraktı. İtalyan oyuncunun yerde kalmasıyla oyun durdu ve takım arkadaşı Sofyan Amrabat su içip, muz yiyerek iftarını yaptı.