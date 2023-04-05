Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nürnberg sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nürnberg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Nürnberg ile Stuttgart Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nürnberg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NÜRNBERG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nürnberg - Stuttgart maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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