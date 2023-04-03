Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, 3-1 kazandıkları Groningen maçı sonrası Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Golcü oyuncu paylaştığı mesajda, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Bu veda, kulüp tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Fortuna Sittard Kulübü Scout Müdürü Sjoerd Ars konuya ilişkin, "Biz de şaşırdık, bugünkü önemli zafer onu oldukça rahatlattı. Belki yanlış bir çeviri, İngilizcesi tam olarak akıcı değil. Ya da halkla olan etkileşiminden rahatsız. Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Pazartesi günü oturup ne olduğunu tamamen öğreneceğiz" dedi.

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'ın Groningen'i 3-1 yendiği maçta oyunun son bölümlerinde seyirciler tarafından yuhalanmıştı. Eski milli futbolcu, karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Yılmaz, geride bıraktığımız yıl ilk iki yılı oyuncu ve ardından Sittard kulübünde başka bir pozisyonda görev almak şartıyla beş yıllık bir sözleşme imzalamıştı.