Barcelona'nın karşı karşıya olduğu "Negreira Davası"ndan, futbolun lideri olduğu günden bu yana gördüğü en ciddi olaylardan biri olarak bahsetti.

UEFA Başkanı Ceferin, yaptığı açıklamalarda Barcolana'ya taraflarınca ceza verebileceklerini duyurdu.

Slovenya spor gazetesi olan Ekipa'ya konuşan Başkan, "İki nedenden ötürü bu konuda direkt yorum yapamam. Birincisi, bağımsız bir disiplin komitemiz var. İkincisi bu konuyu tüm detaylarıyla ele almadım. Ancak, şunu söyleyebilirim ki; durumun son derece ciddi olduğu konusunda beni bilgilendirdiler. Barcelona'nın Negreira Davası, futbol dünyasında gördüğüm en ciddi davalardan biri" dedi.

Aynı zamanda UEFA Başkanı, "İspanya Futbol Federasyonu, konu zaman aşımına uğradıysa herhangi bir sportif yaptırımda bulunamayabilir. Ancak, İspanyol Savcılığı tarafından işlemlerin devam ettiğini biliyorum. Söz konusu UEFA ise ceza konusunda hiçbir şey zaman aşımına uğramaz." açıklamasını yaptı.