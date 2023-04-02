PSG 0-1 Lyon | MAÇ SONUCU - ÖZET
Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint Germain ile Lyon karşı karşıya geldi. Konuk ekibin golünü 56. dakikada Bradley Barcola kaydetti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 02.04.2023- 23:56
Parc des Princes'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Lyon 1-0 kazanırken galibiyet golü 56. dakikada Bradley Barcola'dan geldi. Lyon'da Alexandre Lacazette, 39. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste 2. mağlubiyetini alan PSG, 66 puanda kalırken, 3 maçın ardından galibiyete ulaşan Lyon 44 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında PSG deplasmanda Nice ile karşılaşırken Lyon evinde Rennes'i ağırlayacak.