Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Galler sahasında Letonya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galler - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galler - Letonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Galler ile Letonya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALLER - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler - Letonya maçı 28 Mart Salı günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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