Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Türkiye, son Dünya Kupası'nı 3. tamamlayan Hırvatistan'ı konuk edecek. Andreas Ekberg, kritik müsabakada orta hakem olarak görev alacak. Ermenistan'ı 2-1 yenen Türkiye, Hırvatistan'ı da yenerek 6 puana ulaşmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Milli maç canlı saat kaçta?

Türkiye - Hırvatistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Hırvatistan kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Hırvatistan maçı 28 Mart Salı günü saat 21:45'te TRT1'de canlı yayınlanacak.

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TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE

11. RANDEVU

Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi. Milliler, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Kasım 2020 tarihinde Vodafone Park'ta özel maçta karşılaştı ve mücadele 3-3 berabere tamamlandı.

MİLLİLERİN 614. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçıyla tarihindeki 614. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 334'ü resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 613 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 237 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 834 gol kaydederken, kalesinde ise 876 gole engel olamadı.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE

STEFAN KUNTZ İLE 16. KARŞILAŞMA

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 15 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 10 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 15 mücadelede rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 17 gol gördü.

A MİLLİ TAKIM 11 YIL SONRA BURSA'DA

A Milli Futbol Takımı, 11 yıl sonra Bursa'da maça çıkacak. Milli takım, Bursa'da daha önce oynadığı 8 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Milliler, Bursa'da son olarak 29 Şubat 2012 tarihinde Slovakya ile hazırlık karşılaşması oynadı ve 2-1 yenildi. Ay-yıldızlılar, ayrıca Bursa'da yeni yapılan Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda da ilk kez oynayacak.

ANDREAS EKBERG DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek. Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.

TÜRKİYE ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Cengiz Ünder (Marsilya), Arda Güler (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (Ümraniyespor)