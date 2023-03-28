UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur son maçında U19 milli Futbol Takımı'mız ile İngiltere U19 kozlarını paylaşacak. Chesterfield'de Proact Stadium'da oynanacak maçta İsveçli hakem Adam Ladeback görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İngiltere U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere U19 - Türkiye U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye U19 Milli Futbol Takımı'mız, İngiltere ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE U19 - TÜRKİYE U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere U19 - Türkiye U19 maçı 28 Mart Salı günü saat 21:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.