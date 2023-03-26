Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Slovenya sahasında San Marino'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Slovenya - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slovenya - San Marino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Slovenya ile San Marino kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovenya - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVENYA - SAN MARİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovenya - San Marino maçı 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE

SLOVENYA - SAN MARİNO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Slovenya

Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Cerin, Stankovic, Verbic; Sesko, Vipotnik

San Marino

Benedettini; Fabbri, Di Maio, Rossi, Palazzi; Battistini, Golinucci, Capicchioni, Lazzari; Vitaioli, Berardi