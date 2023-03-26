Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lihtenştayn sahasında İzlanda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lihtenştayn - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lihtenştayn - İzlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lihtenştayn ile İzlanda kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lihtenştayn - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİHTENŞTAYN - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lihtenştayn - İzlanda maçı 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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LİHTENŞTAYN - İZLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lihtenştayn

Buchel; Wolfinger, Malin, Traber, Hofer, Meier; Frommelt, Wieser, Hasler; Gassner, Frick

İzlanda

Runarsson; Palsson, Magnusson, Gretarsson, Olafsson; A Sigurdsson, Traustason, Haraldsson, Thorsteinsson; Gudmundsson, Finnbogason