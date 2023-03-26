Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Slovakya sahasında Bosna Hersek'e konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Slovakya - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slovakya - Bosna Hersek maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Slovakya ile Bosna Hersek kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovakya - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVAKYA - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovakya - Bosna Hersek maçı 26 Mart Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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SLOVAKYA - BOSNA HERSEK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Slovakya

Dubravka; Pekarik, Gyomber, Satka, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Suslov, Polievka, Haraslin

Bosna Hersek

Sehic; Ahmedhodzic, Milicevic, Sanicanin; Dedic, Hadziahmetovic, Tahirovic, Krunic, Gazibegovic; Dzeko, Demirovic