Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lüksemburg sahasında Portekiz'e konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lüksemburg - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lüksemburg - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lüksemburg ile Portekiz kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lüksemburg - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LÜKSEMBURG - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lüksemburg - Portekiz maçı 26 Mart Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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LÜKSEMBURG - PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lüksemburg

Moris; Bohnert, Chanot, Gerson, Pinto; Sinani, Barreiro, Pereira, Olesen, Sanches; Rodrigues

Portekiz

Patricio; Danilo, Dias, Inacio; Cancelo, Silva, Palhinha, Fernandes, Guerreiro; Ronaldo, Felix