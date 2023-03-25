Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İspanya sahasında Norveç'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İspanya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya - Norveç maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İspanya ile Norveç kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Norveç maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE

İSPANYA - NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İspanya

Raya; Carvajal, Laporte, I Martinez, Balde; Gavi, Rodri, Ceballos; Oyarzabal, Morata, Olmo

Norveç

Nyland; Pedersen, Strandberg, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Berge; Daehli, Sorloth, Elyounoussi