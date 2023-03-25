Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hırvatístan sahasında Galler'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hırvatístan - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hırvatístan - Galler maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hırvatístan ile Galler kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatístan - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATíSTAN - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatístan - Galler maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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HIRVATíSTAN - GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan

Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic

Galler

Ward; Mepham, Rodon, Cabango; Roberts, Ramsey, Ampadu, Wilson, Williams; James, Moore