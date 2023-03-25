Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İskoçya sahasında Güney Kıbrıs'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İskoçya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İskoçya - Güney Kıbrıs maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İskoçya ile Güney Kıbrıs kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İskoçya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSKOÇYA - GÜNEY KIBRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İskoçya - Güney Kıbrıs maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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İSKOÇYA - GÜNEY KIBRIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İskoçya

Gunn; Hickey, Hanley, Porteous, Robertson; McTominay, McGregor; Armstrong, McGinn, Christie; Adams

Güney Kıbrıs

Panagi; Antoniou, Laifis, Roberge, Ioannou; Kyriakou, Kastanos, Artymatas; Loizou, Christofi, Tzionis