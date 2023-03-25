Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İsrail sahasında Kosova'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İsrail - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İsrail - Kosova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İsrail ile Kosova kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsrail - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSRAİL - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsrail - Kosova maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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İSRAİL - KOSOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İsrail

O. Glazer; Dasa, Vitor, Goldberg, Leidner; Peretz, Lavi, Kanichowsky; Haziza, Weissman, Solomon

Kosova

Muric; Hadergjonaj, Rrahmani, Kyreziu, Rrudhani; Celina, Berisha, Muslija; Rashica, Muriqi, Zhegrova