Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kazakistan sahasında Slovenya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kazakistan - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kazakistan ile Slovenya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kazakistan - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAZAKİSTAN - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kazakistan - Slovenya maçı 23 Mart Perşembe günü saat 18:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.