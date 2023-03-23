Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Danimarka sahasında Finlandiya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Danimarka - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Danimarka - Finlandiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile Finlandiya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Danimarka - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Finlandiya maçı 23 Mart Perşembe günü saat 22:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.