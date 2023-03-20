PSG'den Khvicha Kvaratskhelia çılgınlığı!

İtalya Serie A'da Napoli formasıyla yıldızlaşan Khvicha Kvaratskhelia için Fransız devi PSG kesenin ağzını açtı. Paris ekibi Gürcü oyuncu için 180 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2023- 17:54