A Milli Takım'dan Bayern Münih'e
EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başlayan A Milli Takım'da bir ayrılık yaşandı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 20.03.2023- 19:56
A Millî Takımımız için yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı Rechner'e içtenlikle teşekkür eder, kariyerindeki başarılarının devamını dileriz.
Rechner'in görevini, mart ayı kampından başlayarak kendisiyle daha önce de A Millî Takım'da çalışmış olan Emrah Karakovan üstlenecektir.