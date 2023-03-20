A Milli Takım'dan Bayern Münih'e

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başlayan A Milli Takım'da bir ayrılık yaşandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2023- 19:56