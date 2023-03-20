İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
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'Beşiktaşlı yıldız evine dönüyor!' 'Beşiktaşlı yıldız evine dönüyor!' 12:20
Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada 12:19
Altay için imza töreni düzenlendi Altay için imza töreni düzenlendi 11:56
F.Bahçe'den Hazard bombası! F.Bahçe'den Hazard bombası! 11:20
F.Bahçe'yi Avrupa'dan elemişti! G.Saray o yıldız için devreye girdi F.Bahçe'yi Avrupa'dan elemişti! G.Saray o yıldız için devreye girdi 11:07
Batshuayi için şok açıklama! "Sakatlanmasa bile..." Batshuayi için şok açıklama! "Sakatlanmasa bile..." 10:59
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