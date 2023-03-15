İsveç'in 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele edeceği A Milli Takım kadrosu açıklandı.
İsveç, elemelerde Belçika ve Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.
Kadroda bir sürpriz olarak 41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'te bulunuyor.
İŞTE İSVEÇ'İN ADAY KADROSU
Viktor Johansson, Kritoffer Nordfeldt, Robin Olsen
Victor Lindelöf, Carl Starfelt, Joel Andersson, Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Ludwig Augustinsson, Isak Hien, Emil Holm, Edvin Kurtuluş.
Dejan Kulusevski, Samuel Gustafson, Jesper Karlsson, Jesper Karlsström, Kristoffer Olsson, Svanberg, Victor Claesson, Albin Ekdal, Emil Forsberg.
Zlatan Ibrahimovic, Viktor Gyökeres, Anthony Elanga, Alexander Isak, Robin Quaison.