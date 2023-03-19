Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 25. haftada Mainz sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Mainz - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz - Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz - Freiburg maçı 19 Mart Pazar günü saat 21.30'da TiviBu Spor 2 ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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MAINZ - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mainz

Zentner; Hanche-Olsen, Bell, Fernandes; Da Costa, Barreiro, Kohr, Caci; Lee, Ingvartsen; Ajorque

Freiburg

Flekken; Sildillia, Ginter, Gulde, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Holer, Grifo; Gregoritsch