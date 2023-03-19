Ajaccio - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio sahasında Monaco'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ajaccio - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCIO - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajaccio - Monaco maçı 19 Mart Pazar günü saat 15.00'te beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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AJACCIO - MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajaccio

Leroy; Alphonse, Vidal, Avinel, Diallo; Bayala, Barreto, Coutadeur, Belaili; El Idrissy, Soumano

Monaco

Nubel; Vanderson, Disasi, Sarr, Henrique; Camara; Diatta, Matazo, Golovin; Ben Yedder, Embolo