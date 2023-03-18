Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup

FA Cup çeyrek final maçında heyecan devam ediyor. Manchester City sahasında Burnley'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere FA Cup'ta heyecan çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor. Manchester City ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Burnley maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 20:45'te Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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