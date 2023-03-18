Aston Villa - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa sahasında Bournemouth'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Aston Villa - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VİLLA - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Bournemouth maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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