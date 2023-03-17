UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ÇEYREK FİNAL - YARI FİNAL CANLI

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ÇEYREK FİNAL - YARI FİNAL CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord, Juventus, Bayer Leverkusen, Manchester United, Roma, Sevilla, Sporting ve Union Saint-Gilloise'in yer aldığı çeyrek final turu için kura çekimi gerçekleştirilecek. Futbolseverler detayları merak ediyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 12:30