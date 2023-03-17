Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ÇEYREK FİNAL - YARI FİNAL CANLI

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ÇEYREK FİNAL - YARI FİNAL CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Inter, Manchester City, Milan, Napoli ve Real Madrid'in yer aldığı çeyrek final turu için kura çekimi gerçekleştirilecek. Futbolseverler detayları merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023- 12:30