FIFA, 2026 Dünya Kupası'na Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak.
2026 Dünya Kupası'nın yeni formatı açıklandı!
FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın yeni formatını duyurdu. Turnuvaya katılacak 48 takımın, 12 grupta mücadele etme hakkı olacak. Grup aşamasında tur atlayacak ekiplerle ilgili ise sürpriz bir uygulamaya gidilecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 14.03.2023- 19:22
Karşılaşmalar 16 şehirde oynanacak.
FIFA'nın açıkladığı formata göre, 2026 Dünya Kupasında 48 takım yer alacak.