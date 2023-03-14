2026 Dünya Kupası'nın yeni formatı açıklandı!

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın yeni formatını duyurdu. Turnuvaya katılacak 48 takımın, 12 grupta mücadele etme hakkı olacak. Grup aşamasında tur atlayacak ekiplerle ilgili ise sürpriz bir uygulamaya gidilecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2023- 19:22