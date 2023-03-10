Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Köln sahasında Bochum'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Köln - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLN - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Bochum maçı 10 Mart Cuma günü saat 22.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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KOLN - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

KÖln

Schwabe; Schmitz, Hubers, Chabot, Hector; Martel, Skhiri; Maina, Ljubicic, Kainz; Tigges

Bochum

Riemann; Janko, Masovic, Schlotterbeck, Soares; Forster, Kunde, Stoger; Asano, Hofmann, Antwi-Adjei