Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Schalke sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Schalke - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Schalke ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Schalke - Borussia Dortmund maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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SCHALKE - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Schalke

Fahrmann; Brunner, Yoshida, Jenz, Matriciani; Kral, Krauss; Zalazar, Bulter, Mohr; Frey

Borussia Dortmund

Meyer; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Ryerson; Ozcan, Can, Bellingham; Reyna, Haller, Reus