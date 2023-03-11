Empoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Empoli sahasında Udinese'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Empoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 26. haftada Empoli ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EMPOLI - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Empoli - Udinese maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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EMPOLI - UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Empoli

Vicario; Ebuehi, Luperto, Ismajli, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano

Udinese

Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Beto