Aleksander Ceferin'den depremzedeler için destek çağrısı!

Aleksander Ceferin'den depremzedeler için destek çağrısı!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, depremzedelere yardım için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına destek verdi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2023- 17:40